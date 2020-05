Informacja prasowa

04.05.2020

ABB Sp. z o.o. nadal w Axis Kraków

ABB Sp. z o.o., globalny lider nowatorskich technologii z wszechstronną ofertą dla branż cyfrowych, przedłużył umowę najmu w położonym niemal w samym centrum stolicy Małopolski budynku AXIS Kraków. Umowa obejmuje powierzchnię biurową o łącznej powierzchni 20.000 m2. Za koordynację procesu renegocjacji odpowiadał reprezentant najemcy - firma doradcza Corees Polska.

- Biurowiec Axis spełnia wszystkie nasze oczekiwania co do standardów i komfortu użytkowania – mówi Janusz Machnicki, Head of Real Estate Polish Hub, ABB Sp. z o.o. – Jesteśmy zadowoleni z faktu przedłużenia umowy najmu, a także jej warunków, jakie udało nam się wynegocjować dzięki wsparciu ze strony Corees Polska.

- Finał prowadzonych rozmów przypadł na trudny okres tego roku – przyznaje Marek Ciunowicz, CEO Corees Polska, odpowiedzialny osobiście za proces renegocjacji umowy. – Tym bardziej cieszymy się z ich efektu, a także że ABB zaufało i powierzyło nam koordynację działań – dodaje.

Axis Kraków to 9-cio kondygnacyjny biurowiec, będący własnością firmy Niam - jednego z największych właścicieli prywatnych nieruchomości w Skandynawii, zarządzającego aktywami nieruchomościowymi o wartości około 3,6 miliarda euro. Niam ma siedzibę w Sztokholmie, a lokalne biura w Kopenhadze, Helsinkach i Oslo.

- Cieszymy się, że ABB zdecydowała się przedłużyć umowę najmu w Axis Kraków. To dowód, że nasz biurowiec nadal jest konkurencyjną lokalizacją na krakowskim rynku nieruchomości komercyjnych. – mówi Erik Rydström Fund Manager Asset Management Niam.

Corees Polska to agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum działania posiada pełen wachlarz rozwiązań w zakresie najmu powierzchni: biurowych, magazynowych, handlowych oraz doradztwo inwestycyjne. Siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie, ale realizuje projekty w sposób kompleksowy na terenie całego kraju.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji:

Bożena Pękala, PR&Marketing Manager, m. bozena.pekala@corees.pl; t. 609 608 806

Paulina Nogiec, Leasing Director, m. paulina.nogiec@corees.pl, t. 512 556 296